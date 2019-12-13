4 أطعمة تحارب الشيب المبكر نهائيا 

أميرة خالد(صدى):

يلجأ كثير من الأشخاص إلى إخفاء الشعر الأبيض أو الرمادي بالصبغات أو مكافحته بالعلاجات للحفاظ على مظهرهم الشاب، ولكن التدخين والتوتر يساعدان في وظهور الشيب المبكر.

وتبين أن بعض أوجه القصور في التغذية لها علاقة عالية بانتشار الشعر الأبيض.

ونستعرض قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد في مكافحة انتشار الشعر الأبيض، لما تتميز به من محتوى غذائي مفيد يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه ومنها أولا.. العدس: يعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين B9 أو حمض الفوليك، والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تحول لون الشعر إلى الأبيض مبكرًا، لأنه مهمًا لإنتاج حمض الميثيونين الضروري لتلوين الشعر، ويساعد أيضًا في إنتاج الحمض النووي الريبي RNA.

ثانيا.. سمك السالمون: استخدام زيوت الأسماك في الكريمات التي تحافظ على لمعان الشعر، فإنه يمكن لتناول سمك السالمون الغني بالسيلينيوم أن يكافح انتشار الشعر الأييض، لأن السيلينيوم معدن أساسي يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات، ما يحافظ على لون الشعر الطبيعي.

ثالثا.. الأعشاب البحرية: يعد تناول الأعشاب البحرية من أسرار جمال الشعر اليابانية، حيث تساعد هذه الأعشاب الغنية بالكولاجين في تعزيز صحة الشعر ولونه بشكل طبيعي، كما أنها غنية بالزنك والفيتامينات ”أ“ و“ج“ وبيتا كاروتين، المعروفين بتحفيز نمو الشعر وإنتاجه.

رابعا.. الكبد: يتصدر الكبد معظم قوائم الأطعمة التي تساعد في منع انتشار الشعر الأبيض، وذلك يرجع إلى ثرائه بعدد من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وصبغته الطبيعية، بما في ذلك احتوائه على فيتامين B12 والنحاس والحديد وفيتامين B9و B12، والتي يؤدي نقصها إلى الشيب المبكر.