رشا الحناوي أول سعودية تعمل في مجال الشعر التجميلي

ريم عبدالعزيز(صدى):

بذلت المواطنة السعودية رشا الحناوي خبيرة الشعر التجميلي جهداً كبيراً لتطوير تخصصها من خلال دراسة الشعر التجميلي وأصبحت خبيرة على المستوى المحلي والدولي فمنذ 18سنة وهي تدرس الشعر التجميلي حيث حصلت على العديد من الدورات كما حصلت على درجة الماجستير بعلاج الشعر التجميلي بجامعه دبلن الامريكية وحاليا تحضر درجة الدكتوراة بنفس المجال.

تقول خبيرة الشعر التجميلي رشا الحناوي اعمل كخبيرة للشعر من حوالي18سنه درست عدت كورسات بالشعر تطويرية بالمجال وبعام 2014 عملت الحمدلله تركيبة منتجات لعلاج الشعر بأحد المصانع الامريكية بمساعدت كيميائيين متخصصين وتمت اخضاعها للتجارب المعملية لعدة سنوات ومن ثم تم الموافقه عليها وتصريحها بهيئة الغذاء والدواء بالمملكة وكذلك تسجيلها كماركة عالمية ، وجميع المنتجات عبارة عن مستخلصات نباتية وحيوانية طبيعية بدون مواد كميائية تضر بالشعر او الصحة العامة وهي عبارة عن خطين خط للاستخدام المنزلي تهدف الى العناية المنزلية اليومية وبنفس الوقت تعالج مشاكل الشعر بطريقة سريعه خلال الاستحمام وخط اخر لاستخدام المحترفين ويتم تدريب المحترفات عليها تدريب نظري وعملي وبعد اجتياز التطبيق بنجاح يتم منح المختصة شهادة موقعه مني واعطائها المنتج لاستخدامه لعميلاتها لضمان صحة التطبيق والوصول لافضل النتايج خلال جلسة العلاج ، وتسهيل للوصول الى التعامل مع الشعر فقد وضعت بحساباتي للتواصل الاجتماعي (انستقرام وسناب شات) اهداف توعوية للسيدات بمعلومات مبسطة عن الطرق الصحيحة بالتعامل مع الشعر سواء من طريقة غسل الشعر او تجفيفة او طريقة اختيار المواد الامن لصحة الشعر لتفادي كثير من الاخطاء والمعتقدات الخاطئة بمجال الشعر من خلال الخبرة وكذلك العمل المستمر في هذا التخصص ويمكن تفاديها بطرق سهلة متاحة للجميع كما قمت فتح صالون تجميل بمدينة جدة.