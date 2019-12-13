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بالفيديو .. «ترامب » يتسبب في تلقين طفل «علقة ساخنة»

بالفيديو .. «ترامب » يتسبب في تلقين طفل «علقة ساخنة»
واشنطن(صدى):

تعرض طفل أمريكي إلى ضرب مبرح داخل حافلته المدرسية حتى كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لولا الإسراع به إلى أقرب مستشفى .

ووثق مقطع فيديو زملاء االصبي ” 14 ” عام وهم يعتدون عليه بالضرب والألفاظ النابية لمجرد إرتدائه لقبعة تدعم الرئيس “ترامب ” ما جعله يظهر مؤيداً له بخلاف رأبهم .

واشترك في الجريمة ثلاث فتات وصبيان تجمعوا حول “تايلور ” وأمطروه بضربات في رأسه .

وتولت الشرطة التحقيق في الواقعة بعد البلاغ الذي قدمته الأم وأصرت فيه على تصعيد الموقف وقامت بتوكيل محامي .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89080 ] نشر منذ 14 دقيقة

مجرمون لأتفه الاسباب الصغار والكبار ..

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