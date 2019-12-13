بالفيديو .. «ترامب » يتسبب في تلقين طفل «علقة ساخنة»

واشنطن(صدى):

تعرض طفل أمريكي إلى ضرب مبرح داخل حافلته المدرسية حتى كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لولا الإسراع به إلى أقرب مستشفى .

ووثق مقطع فيديو زملاء االصبي ” 14 ” عام وهم يعتدون عليه بالضرب والألفاظ النابية لمجرد إرتدائه لقبعة تدعم الرئيس “ترامب ” ما جعله يظهر مؤيداً له بخلاف رأبهم .

واشترك في الجريمة ثلاث فتات وصبيان تجمعوا حول “تايلور ” وأمطروه بضربات في رأسه .

وتولت الشرطة التحقيق في الواقعة بعد البلاغ الذي قدمته الأم وأصرت فيه على تصعيد الموقف وقامت بتوكيل محامي .