اتهام خطير يلاحق «أحمد مكي» بسبب مسرحيته بموسم الرياض

القاهرة(صدى):

يواجه الفنان المصري أحمد مكي اتهاما خطيرا بسرقة فكرة مسرحيته التي سيقدمها بموسم الرياض خلال أيام ، وهي المسرحية الكوميدية ” حزلقوم ” .

واتهم الكاتب الساخر المصري “وجيه صبري ” أحمد مكي بسرقة فكرة المسرحيه منه ، مؤكداً أنه صاحب الفكرة المقتبسة من الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الإسم ” حزلقوم ” .

وقال في حسابه الرسمي عبر “تويتر ” أن طرح الفكرة على “مكي ” واعترض مكي على بعض الأخطاء من وجهة نظره ثم فوجئ “صبري ” بإسنادها إلى كاتب آخر .

وأضاف أنه ظن أن القصة ستختلف وأنه سيتم إستبعاد الأفكار الخاصة به لكنه فوجئ بنفس التفاصيل التي ذكرها لـ”مكي ” في العرض المسرحي .

واستدل على اتهامه بمحادثات واتس آب بين فريق العمل تظهر عتابه على استخدام نفس أفكاره وكلمات الأغاني التي اقترحها .

وكان من المقرر أن تم العرض المسرحي بموسم الرياض خلال الفترة الماضية من 27 وحتى 30 نوفمبر الماضي ، لكن تم تأجيله لظروف وفاة والدة “مكي ” .