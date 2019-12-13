«المريسل» يستشهد بـ مهارة سالم الدوسري ليُحرج نجم الترجي التونسي

طلال الغامدي(صدى):

رد الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، على نجم نادي الترجي التونسي إيهاب المساكني، بعد اتهام الأخير له بأنه لا يفقه شئ عن كرة القدم، وفقًا لقوله.

وعن ذلك، قال عبد العزيز المريسل عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المساكني لاعب بإمكانيات ضعيفة للغاية، وإذا انتقل إلى فريق كبير في الدوري السعودي، فلن يجد مكان له في التشكيل الأساسي ” .

واستشهد ” المريسل ” في رده

بـ لاعب الهلال سالم الدوسري، قائلآ: ” أكبر فريق لعب له المساكني طوال مشواره الكروي كان إيفيان الفرنسي المتواضع، وهو بالتالي لن يقارن بسالم الدوسري، نجم الهلال المتألق ” .

وأوضح الناقد الرياضي أن ” الدوسري ” خاض تجربة احترافية في فياريال الإسباني، مشيرًا إلى أن ليفربول الإنجليزي يتابعه باهتمام شديد.

ويواجه نادي الهلال مساء غدٍ السبت فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019، والتي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر.

واشتعلت الحرب بين ” المريسل والمساكني ” بعد تحدى الناقد الرياضي بأن ينتصر الهلال بثلاثة أهداف أو أكثر على الترجي، بينما رد نجم الفريق التونسي بأن هذا الكلام غير مقبول.