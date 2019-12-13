الكشف عن الأنشطة الممنوعة على الرئيس الأمريكي وعائلته 

واشنطن(صدى):

تميزت حياة الرئيس الأمريكي بكثير من الرفاهية خلال فترة رئاسته كالانتقال للعيش في البيت الأبيض، إضافة للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها وعدد من الأمور التي يقدمها له القانون الأمريكي.

ويحظر علي الرئيس الأمريكي عدد من الأشياء ترتبط بشكل أو بآخر بالحياة اليومية لأي مواطن عادي.

ونستعرض أبرز الأنشطة المحظورة على الرئيس الأمريكي وعائلته أولا.. الرئيس ممنوع من قيادة السيارة مدى الحياة: تعتبر قيادة السيارات من الأمور المحظورة على الرئيس الأمريكي وليس خلال فترة رئاسته، وإنما قانون المنع يشمله مدى الحياة.

ثانيا.. ممنوع فتح النوافذ في البيت الأبيض: يعتبر فتح نوافذ المنزل من الأمور العادية أو الطبيعية، لكن ذلك لا يحصل في البيت الأبيض.

ثالثاّ.. لا يحق للرئيس الأمريكي السفر على متن رحلات جوية: لا تسمح خدمة الرئيس الخاصة بالأمن بالسماح له بالسفر على متن رحلات جوية تجارية، لذلك يتوجب عليه بالسفر على متن الطائرة الرئاسية الخاصة فقط، والتي تعتبر بمثابة قصر متنقل، وهي مزودة بمعدات اتصال متطورة، يمكنها التصدي لأجهزة التجسس التي قد تلاحق اتصالات الرئيس الأمريكي، كما أنها تتحول إلى قبو يختبئ فيه الرئيس في حال وقوع كارثة نووية.