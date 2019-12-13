بالفيديو.. خرائط توضح تفاصيل جديدة عن نضوب المياه على كوكب الأرض

أميرة خالد(صدى):

كشفت خرائط تفصيلية جديدة عن شكل كوكب الأرض في اختفاء المحيطات جميعها، حيث ظهرت المنطقة الوسطى من المحيط على مسافة 6500 قدم (1980 مترا) ولنحو 19685 قدما (6 آلاف مترا)، حيث استنزفت كل مياه البحر باستثناء أجزاء من اليابسة ” مميزة بخنادق في أعماق البحار ” .

واتضح من الرسوم أن الفاصل الزمني المصمم استمر لمدة 51 ثانية، وتبدأ اليابسة في الظهور حول القارات أولا، مع ظهور معظمها قبالة سواحل أستراليا وآسيا، بالإضافة لظهور المزيد من الأراضي حول أمريكا الشمالية والجنوبية، تليها المناطق المحيطة بأوروبا.

واكتشفت الرفوف القارية وقاع البحر المحيط بالكتل الأرضية الكبيرة على عمق 459 قدما تحت مستوى سطح البحر، وعلى مسافة 19685 قدما، استنزفت معظم اليابسة من مياهها، باستثناء بعض المناطق ذات الخنادق في أعماق البحار.

وشمل ذلك خندق ماريانا، الذي يبلغ عمقه زهاء 36 ألف قدم، ويقع في المحيط الهادئ.