أزمة الطواقم الأجنبية تشعل الخلاف بين اتحاد الكرة وأندية الدوري

طلال الغامدي(صدى):

أثار النظام الذي أقره الإتحاد السعودي لكرة القدم لإستقدام الحكام حالة من الجدل في الأندية الكبار بدوري المحترفين نتيجة لتقنين الإستعانة بالحكام الأجانب .

وذكرت تقارير صحفية عدم ترحيب الهلال والنصر والإتحاد والشباب بشروط الإستعانة بالحكام الأجانب والذي سيفرض تحمل تكاليف إستقدامهم بعد العشر مباريات الأولى .

وأكدت أن النظام الجديد سيقلل من الحكام الأجانب مما سيكون له تأثير على المباريات التي اعتمدت في الغالب على الطواقم الأجنبية .

وكان الإتحد السعودي لكرة القدم قد قرر خلال إجتماعه أمس الخميس تخصيص 10 طواقم أجنبية فقط لكل ناد على أن يتحمل النادي تكلفة الطواقم الأجنبية الجديدة بعد الموافقة على طلبه في الإتحاد .