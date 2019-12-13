رونالدينيو: ميسي أفضل لاعب في عصره ولكن! 

ماجد محمد(صدى):

وصف البرازيلي رونالدينيو لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة سابقًا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنه أفضل لاعب في عصره، لكن ليس في تاريخ كرة القدم.

وحول فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، أوضح رونالدينيو:” أنا سعيد من أجل ميسي؛ لأنه صديق لي كما أنه بات رمزًا لبرشلون”.

ولفت رونالدينيو:”لا أحب المقارنات؛ لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، فهناك دييغو مارادونا وبيليه ورونالدو”، مبينا:”لا يمكنني أن أقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره”.