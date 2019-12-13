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دراسة حديثة تكشف عن فوائد تمارين الحمل للأم والجنين 

دراسة حديثة تكشف عن فوائد تمارين الحمل للأم والجنين 
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة والمعروف بتأثيراته السلبية على الصحة النفسية للأم والطفل أيضاً ، نتيجة للتغيرات المزاجية وإختلاف السلوكيات اليومية فضلاً عن تغير الهرمونات .

وكشفت دراسة جديدة بجامعة ملبورن الأسترالية أن التمارين الرياضية هي الحل السحري لمواجهة هذا النوع من الإكتئاب والذي يجب عدم الإستهانة به .

وأكدت الدراسة أن أفضل أسلوب للأم هو ممارسة الرياضية الجماعية مع أمهات أخريات ، إذ ستتحسن الحالة المزاجية وسيخرجن من الشعور المفائ بتحمل المسؤولية والقيود .

الجدير بالذكر أن إكتئاب ما بعد الولادة يصيب الأمهات في الطفل الأول بنسبة كبيرة عن الأم للمرة الثانية ، لذا تجب العناية بهن أكثر .


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