فجر السعيد تُعاتب «أحلام»

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عتابًا لـ الفنانة الإماراتية أحلام بعد عودتها من رحلتها العلاجية؛ بسبب عدم تنفيذ وعدها بمرافقتها لها خلال رحلة علاجها.

وعن ذلك، ردت ” فجر ” على تهنئة أحلام لها لدى عودتها اليوم إلى الكويت، قائلة: ” حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس، ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني ” .

وأضافت: ” قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ ” .