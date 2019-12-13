فجر السعيد تُعاتب «أحلام»
وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عتابًا لـ الفنانة الإماراتية أحلام بعد عودتها من رحلتها العلاجية؛ بسبب عدم تنفيذ وعدها بمرافقتها لها خلال رحلة علاجها.
وعن ذلك، ردت ” فجر ” على تهنئة أحلام لها لدى عودتها اليوم إلى الكويت، قائلة: ” حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس، ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني ” .
وأضافت: ” قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ ” .
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