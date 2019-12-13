دراسة حديثة تكشف عن فوائد تمارين الحمل للأم والجنين 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة إسبانية حديثة أن تمارين الحمل توفر مجموعة فوائد للأم والجنين، مشيرة إلي أن التمارين تحمي الحامل من آلام الظهر والصداع وتخفّف شدتها، بالإضافة إلى أنها تساعد على ولادة طفل صحي، وتعزّز وصول المغذيات إليه.

ولفتت إلى فوائد التمارين أثناء الحمل ومنها تقليل صعوبات الولادة الطبيعية، وتخفيف مشكلة الإمساك وهي من المشاكل الشائعة، وتقليل احتمالات الإصابة بسكري الحمل، والذي يسبب زيادة وزن الطفل عند الولادة.

وأبانت أن التمارين الرياضية تساعد على تحسين الحالة المزاجية، وتسهل النعاس والاستغراق في النوم، كما دعت الحوامل لممارسة تمارين جيكل لتقوية عضلات الحوض، والمشي في الهواء الطلق لتحسين وصول الأكسجين، أو ممارسة تمارين الأيروبك الخفيفة والمتوسطة، كما تعد السباحة واليوغا من الأنشطة المثالية للحمل.