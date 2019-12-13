بالفيديو.. «مرسيدس» تزيح الستار عن نموذجها الجديد من سيارات GLA

برلين(صدى):

أزاحت ” مرسيدس ” الستار عن نموذجها الجديد من سيارات ” GLA ” ، والتي أصبحت من أكثر سيارات الفئة المتوسطة الاقتصادية شهرة في الأسواق خلال الأعوام الـ 3 الفائتة.

وعن تصميمها، ازداد طول هيكل هذه السيارة بمقدار 10 سنتيمترات تقريبًا، وبفضل التعديلات التي أدخلت على التصميم أصبحت المقصورة أوسع بقليل.

وحصل ركاب المقاعد الخلفية على مسافة إضافية أمام الأرجل تصل إلى 106 ملم، كما ازدادت سعة الصندوق الخلفي لتصل إلى 435 ليترا.

أما عن مقصورة هذه السيارة، فقد تميزت بأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية ودرجة حرارة المقاعد، ونظام مولتيميديا MBUX مزود بشاشتين بحجم 7 و10.2 بوصة.

ومن المرجح أن يتم إطلاق هذه السيارة في أوروبا بمحرك توربيني اقتصادي بسعة 1.33 ليتر، قادر على توليد عزم 163 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.7 ثانية.