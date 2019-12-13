  • الجمعة 13

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. طروحات جديدة تطرق أبواب «تداول» بعد النجاح الساحق لأرامكو

طروحات جديدة تطرق أبواب «تداول» بعد النجاح الساحق لأرامكو

طروحات جديدة تطرق أبواب «تداول» بعد النجاح الساحق لأرامكو
علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة السوق السوق المالية السعودية “تداول” عن تقدم الكثير من شركات القطاعين العام والخاص بطلبات للإدراج في “تداول ” .

وأكد نايف العذل رئيس الإدارة العامة للإدراج أن النجاح الكبير لطرح أرامكو حفز الكثير من الشركات للإكتتاب خلال العامين المقبلين 2020 و2021 .

وأشار إلى أن “تداول ” ستدرس تلك الطلبات للموافقة على الطرح وتحديد مواعيده ، مؤكداً أن نجاح أرامكو الساحق كأكبر شركة مدرجة بالعالم لن يهيمن وحده على السوق المالية السعودية إذ سيكون الحد الأعلى لوزن أرامكو 15 % من المؤشر العام ” تاسي ” .

وأضاف أن “تداول ” تسعى لزيادة الطروحات التي تعظم من حجم السيولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية ، مشيراً إلى أن نجاح ” تداول ” و”أرامكو” شجع رجال الأعمال ورؤساء الشركات لدخول السوق السعودية الواعدة وتحقيق المكاسب .

الجدير بالذكر أن إدراج “ارامكو ” قفز بالقيمة السوقية للسوق السعودية بعد تجميع أكبر حصيلة طرح وإيداع الأسهم في 18 ساعة متفوقة على المدد المعروفة بالبورصات العالمية ، لتصبح السوق السعودية التاسعة عالمياً والثالثة في الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *