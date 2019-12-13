طروحات جديدة تطرق أبواب «تداول» بعد النجاح الساحق لأرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة السوق السوق المالية السعودية “تداول” عن تقدم الكثير من شركات القطاعين العام والخاص بطلبات للإدراج في “تداول ” .

وأكد نايف العذل رئيس الإدارة العامة للإدراج أن النجاح الكبير لطرح أرامكو حفز الكثير من الشركات للإكتتاب خلال العامين المقبلين 2020 و2021 .

وأشار إلى أن “تداول ” ستدرس تلك الطلبات للموافقة على الطرح وتحديد مواعيده ، مؤكداً أن نجاح أرامكو الساحق كأكبر شركة مدرجة بالعالم لن يهيمن وحده على السوق المالية السعودية إذ سيكون الحد الأعلى لوزن أرامكو 15 % من المؤشر العام ” تاسي ” .

وأضاف أن “تداول ” تسعى لزيادة الطروحات التي تعظم من حجم السيولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية ، مشيراً إلى أن نجاح ” تداول ” و”أرامكو” شجع رجال الأعمال ورؤساء الشركات لدخول السوق السعودية الواعدة وتحقيق المكاسب .

الجدير بالذكر أن إدراج “ارامكو ” قفز بالقيمة السوقية للسوق السعودية بعد تجميع أكبر حصيلة طرح وإيداع الأسهم في 18 ساعة متفوقة على المدد المعروفة بالبورصات العالمية ، لتصبح السوق السعودية التاسعة عالمياً والثالثة في الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية .