توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

الباحة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً عن الحالة الجوية على منطقة الباحة لهذا اليوم ، يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشط تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وتوقعات بتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ 10 صباحاً ويستمر إلى الـ 8 مساءً ، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.