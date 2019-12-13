منهم التأثير العاطفي.. أسباب استمرارك في تناول الطعام رغم الشعور بالشبع

يستمر بعض الأشخاص في تناول الطعام باستمرار رغم شعورهم بـ ” الشبع ” ؛ وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن في بعض الأحيان؛ لذا سنستعرض أبرز الأسباب التي تدفعك لاستمرار تناول الطعام رغم ” الشبع ” .

• ” ديدان ” في الأمعاء

تتغذى الديدان الطفيلية على الطعام في الجهاز الهضمي، وتتسبب في الشعور بالجوع حتى بعد تناول الطعام بوقت قصير.

• الغدة الدرقية

يؤدي زيادة نشاط هذه الغدة إلى حالة تُعرف علميًة بفرط نشاط الغدة الدرقية، تؤثر على معدل إنتاج الهرمونات وزيادة إفراز هرمونات الجوع التي تتسبب في الشعور بالجوع حتى بعد تناول الطعام.

• التأثير العاطفي

يمكن للتأثير العاطفي لعب دور في هذه العملية عند الذين يجدون في تناول الطعام متنفسًا يخلصهم من التوتر والإجهاد.

• السكري

لدى الذين يعانون من داء السكري لا يصل الجلوكوز إلى الخلايا فتطرح عن طريق البول، فلا تحصل الخلايا على الطاقة، لذا يعطي الجسم إشارات لتناول المزيد من الطعام للحصول على الطاقة اللازمة للخلايا.