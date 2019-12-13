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  3. بالصور.. عيد ميلاد «حليمة بولند» يثير ضجة عارمة وهجوم عليها بسبب شكل ابنتها

بالصور.. عيد ميلاد «حليمة بولند» يثير ضجة عارمة وهجوم عليها بسبب شكل ابنتها

بالصور.. عيد ميلاد «حليمة بولند» يثير ضجة عارمة وهجوم عليها بسبب شكل ابنتها
خالد الظفيري(صدى):

تسبب الإحتفال المبالغ للإعلامية الكويتية حليمة بولند بعيد ميلادها في جدل كبير وهجوم عليها على وسائل التواصل الإجتماعي .

ونشرت “بولند ” مقاطع فيديو وصور للحفل تظهر بذخ كبير وإسراف في الإعداد له والإستعانة بفرقة عازفين ومجسمات لها ولإبنتيها وديكورات خاصة اعتبره الكثيرون استعرض وبذخ .

ليس هذا فحسب ، فقد أثار ظهور ابنتها الصغيرة الكثير من الإنتقاد نظراً لقصر شعرها مما جعلها تشبه الولد كما قال المتابعون .
وتعاطف الكثيرون مع الفتاة موجهين اللوم لوالدتها ووصفوا الفتاة بـ”المسكينة”، وقال البعض: “بنتها مسويتها ولد ناقصها شماغ، بنتها الصغيرة مسكينة ليش خلتها بدون شعر” .

وكانت “بولند ” قد أثارت الجدل مؤخراً بعد ظهورها مرتدية فستان زفاف وتناقل أنباء عن زواجها إلا أنها نفت ذلك في فيديو لها ، فضلاً عن السخرية التي تعرضت لها بالرياض أثناء تصوير إعلان تجاري .


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