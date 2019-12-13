بالصور.. عيد ميلاد «حليمة بولند» يثير ضجة عارمة وهجوم عليها بسبب شكل ابنتها

خالد الظفيري(صدى):

تسبب الإحتفال المبالغ للإعلامية الكويتية حليمة بولند بعيد ميلادها في جدل كبير وهجوم عليها على وسائل التواصل الإجتماعي .

ونشرت “بولند ” مقاطع فيديو وصور للحفل تظهر بذخ كبير وإسراف في الإعداد له والإستعانة بفرقة عازفين ومجسمات لها ولإبنتيها وديكورات خاصة اعتبره الكثيرون استعرض وبذخ .

ليس هذا فحسب ، فقد أثار ظهور ابنتها الصغيرة الكثير من الإنتقاد نظراً لقصر شعرها مما جعلها تشبه الولد كما قال المتابعون .

وتعاطف الكثيرون مع الفتاة موجهين اللوم لوالدتها ووصفوا الفتاة بـ”المسكينة”، وقال البعض: “بنتها مسويتها ولد ناقصها شماغ، بنتها الصغيرة مسكينة ليش خلتها بدون شعر” .

وكانت “بولند ” قد أثارت الجدل مؤخراً بعد ظهورها مرتدية فستان زفاف وتناقل أنباء عن زواجها إلا أنها نفت ذلك في فيديو لها ، فضلاً عن السخرية التي تعرضت لها بالرياض أثناء تصوير إعلان تجاري .