تعرف على التحاليل التي تتطلب الصيام قبل إجرائها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوصى الأطباء بالصوم والتوقف عن تناول أو شرب أي شيء، قبيل موعد إجراء التحليل، وذلك لضمان أفضل نتيجة.

ولفت الأطباء إلي أن الفيتامينات، المعادن، الدهون، الكربوهيدرات والبروتينات التي توجد بجميع الأطعمة والمشروبات، يمكن أن تؤثر على قراءات مستويات الدم، الأمر الذي يشوش بشكل كبير على نتائج التحاليل.

ونستعرض أبرز التحاليل التي يحتمل أن تحتاجي للصوم قبلها منها تحليل قياس نسبة السكر في الدم، تحليل وظائف الكبد، تحليل الكولسترول، تحليل قياس مستويات الدهون الثلاثية، تحليل قياس مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة، تحليل قياس مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، تحليل قياس قدرة الجسم على التمثيل الغذائي، تحليل وظائف الكلى، تحليل مستوى البروتين الدهني.

وحول المدة التي يجب التوقف فيها عن الأكل والشرب قبل موعد تحليل، أوضح الأطباء أن معظمها يتطلب عدم تناول أي شيء ماعدا الماء لمدة 8 ساعات قبل التحليل، وهناك عددٌ قليلٌ من التحاليل يتطلب الصوم على مدار 12 ساعة قبل موعد التحليل، ناصحين بإجراء التحليل في وقت مبكر من اليوم؛ لأن ساعات النوم تعدّ جزءًا من فترة الصوم.

وحث الأطباء على شرب المياه بكميات كبيرة قبل موعد التحليل بـ 48 ساعة؛ لأنها تساهم في تحسين دقة النتائج.