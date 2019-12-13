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اليوم .. مدرب الهلال يعقد مؤتمر صحفي بالدوحة قبل لقاء الترجي التونسي

اليوم .. مدرب الهلال يعقد مؤتمر صحفي بالدوحة قبل لقاء الترجي التونسي
طلال الغامدي(صدى):

يعقد مدرب الهلال لوشيسكو مؤتمرا صحفيا عصر اليوم الجمعة مع أحد نجوم الهلال في تمام الساعة الـ 3:15 للحديث ن استعدادات الفريق للمبارة المرتقبة أمام الترجي التونسي غداً السبت .

من ناحية أخرى ، واصل فريق الهلال تدريباته الجماعية بالدوحة على ملعب حمد بن جاسم استعداداً للمواجهة .

وشهدت الحصة التدريبية الأولى بالدوحة إجتماع رئيس النادي فهد بن نوفل باللاعبين ووتشجيعهم على استكمال مسيرة الفوز بعد تحقيق البطولة بدوري أبطال آسيا . ، مع مشاركة المهاجم الفرنسي جوميز ، والمدافع محمد البريك ، بالإضافة إلى جيوفينكو رغم تردد أنباء عن عدم مشاركته في مواجهة الترجي .


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