بالفيديو.. «العجلان» يشدد على حماية المبلغين عن قضايا الفساد

عادل الحربي(صدى):

أكد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان، على ضرورة حماية المبلغين عن قضايا الفساد، لافتا إلى عدم إلحاق أي ضرر في وظائفهم أو في مميزاتهم الأخرى، وملاحقة كل من دخل في قضايا فساد مالي أو إداري.

وأوضح “العجلان” في مداخلة لقناة “الإخبارية” خلال تعليقه على الأوامر الملكية التي نصّت على الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري: “القيادة الرشيدة أكدت في عدة مناسبات عزمها باجتثاث الفساد، وهناك أيضًا حماية لكل المبلغين على مدى السنوات التي عملت فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا، تتم حماية أي مبلّغ يتقدم ببلاغ إلى الهيئة، وعدم مضارته في وظيفته أو في مميزاته الأخرى”.

ونوه “العجلان” إلى تأكيد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما تولى مقاليد الحكم بألا حصانة لأحد ضد الفساد، وأيضًا تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن نكون في مقدمة الدول التي تحارب الفساد.