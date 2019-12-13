«جوجل» تكشف عن ميزة رائعة في «جي ميل»

وكالات(صدى):

كشفت شركة جوجل عن إنطلاق ميزة جديدة بخدمة البريد الإكتروني “جي ميل ” تسمح للمستخدم بإرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلاً من إعادة توجيهها .

وتعتبر تلك الوظيفة الجديدة مميزة بشكل خاص عند الرغبة في إرسال عدة رسائل حول موضوع معين .

وتتم من خلال تحديد مجموعة من الرسائل ونقلها عبر السحب والإفلات للرسالة الإلكترونية لتظهر على شكل مرفقات أو من خلال النقر على الأيقونة ثلاثية النقاط لتحديد “إعادة التوجيه كمرفق” ، ويمكن للمستخدم إذراج الكثير من الرسائل كيفما يريد .