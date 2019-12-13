انهيار حزب أردوغان وتأسيس حزب «أوغلو» الجديد رسميا

أنقرة(صدى):

في تطور سريع للحراك السياسي بتركيا ، انتهى رئيس الوزراء التركي السابق المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم من إجراءات تأسيس حزبه الجديد الموازي لحزب “أردوغان ” .

وسيعلن “أوغلو” عن برنامج حزبه الجديد في حفل كبير اليوم الجمعة بأنقرة بعدما تقدم أمس بطلب تسجيله بوزارة الداخلية التركية تحت مسمى “حزب المستقبل ” مع وفد من من المنشقين عن الحزب الحاكم .

وكان “أوغلو” قد أعلن انسحابه من العدالة والتنمية في سبتمبر الماضي معلناً انتقاده الصريح للرئيس التركي ومعارضته له ما أثار الجدل في الوسط الشعبي وسط مطالب بتأسيس حزب جديد يضم الكوادر المعارضة مع ارتفاع صوتها وزيادة شعبية “أوغلو” أمام أردوغان وزبانيته .

ليس هذا فحسب ، إذ أعلن نائب رئيس الورزاء السابق ووزير الإقتصاد إبان حكم “أردوغان ” “علي باباجان ” أنه سيطلق حزبه في الأسابيع المقبلة .

ويتوقع السياسيون زيادة الأصوات المعارضة ضد أردوغان مع إنفتاح سبل جديدة لتفريغ الضغط السياسي الذي عانى منه الأتراك ، فضلاً عن الإضطرابات السياسية .