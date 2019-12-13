«التوتر النفسي» يهدد حياتك بأمراض خطيرة

برلين(صدى):

كشف الدكتور الألماني كريستوف هاوراند، اختصاصي أمراض القلب والباطنة، أن التوتر النفسي المستمر يرفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وتفصيلآ، قال ” هاوراند ” أن التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق للإصابة بالشد العضلي والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، واحتباس السوائل في الجسم والبدانة.

وبناءً على ذلك، نبه الطبية الألماني لـ ضرورة محاربة التوتر النفسي المستمر؛ من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كـ ” اليوجا والتأمل ” .

كما يجب المواظبة على ممارسة الرياضة وممارسة الهوايات كالرسم وعزف الموسيقى، ومقابلة الأصدقاء والذهاب إلى السينما.