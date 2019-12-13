برشلونة في مأزق صعب.. نيمار يقيم دعوى قضائية جديدة ضد النادي الكتالوني

نواف السالم(صدى):

رفع نيمار دعوى قضائية ضد برشلونة لمطالبته بدفع جزء من راتبه عندما غادر النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين.

وطالب نيمار بنحو 3.5 مليون يورو من برشلونة ويتهمه بالتصرف ”بسوء نية مطلقًا“ والانتقام منه بسبب تعاقده مع النادي الباريسي.

ومن جهته، قال والد نيمار:”المبلغ يخص طلبًا قديمًا حين رحل عن برشلونة وكان حينها الوضع سيئًا”، لافتا:” نريد أن نتوصل لاتفاق ودي مع برشلونة سيكون جيدًا للجميع، لم تكن لدينا نهائيًا علاقات سيئة مع جوسيب بارتوميو (رئيس برشلونة)، لا نعرف إن كنا سنعود لبرشلونة فلدينا حاليًا عقد مع باريس سان جيرمان”.

وكان برشلونة قضى فترة الانتقالات الصيفية الماضية في محاولة لإعادة نيمار إلى صفوفه وتفاوض بالفعل مع النادي الفرنسي ورغم ذلك لم يسحب اللاعب البرازيلي شكواه الأولى ضد ناديه السابق.