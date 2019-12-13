  • الجمعة 13

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. انتقم الزوج منه بقتله وإحراقه.. «دجال» يُقيم علاقة مع سيدة بحجة علاجها من الاكتئاب

انتقم الزوج منه بقتله وإحراقه.. «دجال» يُقيم علاقة مع سيدة بحجة علاجها من الاكتئاب

انتقم الزوج منه بقتله وإحراقه.. «دجال» يُقيم علاقة مع سيدة بحجة علاجها من الاكتئاب
القاهرة(صدى):

أقام ” دجال ” علاقة مع سيدة بإحدى القري المصرية؛ تحت تأثير السحر بحجة علاجها من الاكتئاب، وهو ما دفع زوجها ونجلها لقتل ” الدجال ” وإحراق جثته.

وتفصيلآ، كانت المرأة تعاني من حالة نفسية سيئة ولديها اكتئاب باستمرار وفشلوا فى علاجها، فاستعان ابنها وزوجها بـ ” الدجال ” لعلاجها.

حضر ” الدجال ” ومكث معهم عدة أيام، وعاشر المرأة تحت تأثير السحر، واعترفت لزوجها بأن القتيل أقام علاقة معها فقرروا الانتقام منه.

قتل ” الزوج ” وابنه ” الدجال ” بفأس وهشما رأسه وقطعوه لـ4 أجزاء، ثم نقلا الجثة إلى منطقة صحراوية وأحضرا إطار سيارة
وكمية من البنزين، وسكبا عليها البنزين وأشعلا النيران بها.

ونقلوا ” الجثة ” بعد ذلك لـ قطعة الأرض المجاورة على بعد 500 متر تقريبًا من المنزل، ودفناها في حفرة ليست عميقة.

وقبضت الجهات الأمنية على المتهمين ، وقررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *