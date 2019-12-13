انتقم الزوج منه بقتله وإحراقه.. «دجال» يُقيم علاقة مع سيدة بحجة علاجها من الاكتئاب

القاهرة(صدى):

أقام ” دجال ” علاقة مع سيدة بإحدى القري المصرية؛ تحت تأثير السحر بحجة علاجها من الاكتئاب، وهو ما دفع زوجها ونجلها لقتل ” الدجال ” وإحراق جثته.

وتفصيلآ، كانت المرأة تعاني من حالة نفسية سيئة ولديها اكتئاب باستمرار وفشلوا فى علاجها، فاستعان ابنها وزوجها بـ ” الدجال ” لعلاجها.

حضر ” الدجال ” ومكث معهم عدة أيام، وعاشر المرأة تحت تأثير السحر، واعترفت لزوجها بأن القتيل أقام علاقة معها فقرروا الانتقام منه.

قتل ” الزوج ” وابنه ” الدجال ” بفأس وهشما رأسه وقطعوه لـ4 أجزاء، ثم نقلا الجثة إلى منطقة صحراوية وأحضرا إطار سيارة

وكمية من البنزين، وسكبا عليها البنزين وأشعلا النيران بها.

ونقلوا ” الجثة ” بعد ذلك لـ قطعة الأرض المجاورة على بعد 500 متر تقريبًا من المنزل، ودفناها في حفرة ليست عميقة.

وقبضت الجهات الأمنية على المتهمين ، وقررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد.