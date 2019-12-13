أوضاع النوم الصحيحة للحامل وأخطاء يجب الحذر منها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني المرأة أثناءالحمل من صعوبة النوم خاصةً في الشهور الأخيرة نتيجة زيادة حجم الجنين والضغط على القفص الصدري ما يسبب صعوبة التنفس والحموضة .

ويجب عليكي أن تنامي بالأوضاع الصحيحة على حسب فترة الحمل ، ففي الشهور الأخيرة تجنبي تماماً تلك الأوضاع :

1-النوم على الظهر : لأنه يسبب ضغط على الأوعية الدموية الريسية وصعوبة في التنفس مما يؤدي لإنخفاض ضغط الدم ، ولا تلجأي إليه إلا بتعليمات الطبيب .

2- النوم مع رفع القدمين : له مخاطر كبيرة لأنه يزيد إحتمالية الإصابة بالسكري ، ةفرصة لتجلط الدم بخلاف تأثيره النفسي مسبباً التوتر .

3-النوم على البطن : بالطبع محظور خلال الشهور الأخيرة بشكل خاص ، لأنه يضغط على الجنين والرحم .

وعادة ما يكون أفضل الأوضاع في جميع الشهور النوم على الجانبين خاصة الجانب الأيسر مع ثني الركبتين ، ويمكنك النوم على الظهر في فترة الشهور الأولى .