أوضاع النوم الصحيحة للحامل وأخطاء يجب الحذر منها
تعاني المرأة أثناءالحمل من صعوبة النوم خاصةً في الشهور الأخيرة نتيجة زيادة حجم الجنين والضغط على القفص الصدري ما يسبب صعوبة التنفس والحموضة .
ويجب عليكي أن تنامي بالأوضاع الصحيحة على حسب فترة الحمل ، ففي الشهور الأخيرة تجنبي تماماً تلك الأوضاع :
1-النوم على الظهر : لأنه يسبب ضغط على الأوعية الدموية الريسية وصعوبة في التنفس مما يؤدي لإنخفاض ضغط الدم ، ولا تلجأي إليه إلا بتعليمات الطبيب .
2- النوم مع رفع القدمين : له مخاطر كبيرة لأنه يزيد إحتمالية الإصابة بالسكري ، ةفرصة لتجلط الدم بخلاف تأثيره النفسي مسبباً التوتر .
3-النوم على البطن : بالطبع محظور خلال الشهور الأخيرة بشكل خاص ، لأنه يضغط على الجنين والرحم .
وعادة ما يكون أفضل الأوضاع في جميع الشهور النوم على الجانبين خاصة الجانب الأيسر مع ثني الركبتين ، ويمكنك النوم على الظهر في فترة الشهور الأولى .
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