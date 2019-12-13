«المسند» : متوقع أن تنحصر الأمطار على الشرقية والرياض
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم الجمعة، أنه متوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، وربما أجزاء محدودة من منطقة الرياض، ومرتفعات السروات.
وفي سياق متصل، أوضح ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد، وهذا يُقلل من فاتورة الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات ” .
وأضاف الدكتور عبدالله المسند: ” كما يُفرح ويُسعد المزارع والراعي بشكل كبير، حيث مخاطر الصقيع المميت للمحاصيل، وأحياناً للمواشي ” .
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