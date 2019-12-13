قائمة باللاعبين السعوديين الموجودين في قائمة هدافي كأس العالم للأندية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن أسماء اللاعبين السعوديين الذين نجحوا في تسجيل أسمائهم في سجلات هدافي مونديال الأندية، وهم لاعبا النصر فهد الهريفي وفؤاد أنور، ولاعبا الاتحاد محمد نور وحمد المنتشري.

ويوجد الهريفي ومحمد نور في صدارة الهدافين السعوديين في المسابقة برصيد هدفين لكل منهما؛ حيث سجل الهريفي أول الأهداف في كأس العالم للأندية بهدفه في مرمى ريال مدريد الإسباني من ركلة الجزاء.

وجاء هدفه الثاني في مرمى الرجاء المغربي في المباراة التي فاز بها النصر بنتيجة (4-3)؛ بينما هدفا لاعب الاتحاد محمد نور فجاء أولهما في مرمى الأهلي المصري، والثاني في مرمى ساوباولو البرازيلي، فيما كان هدف فؤاد أنور في مرمى الرجاء المغربي، وهدف المنتشري في مرمى ساوباولو البرازيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال يبدأ غداً مشواره في بطولة كأس العالم للأندية الذي يشارك فيها للمرة الأولى بصفته بطل آسيا، حينما يواجه الترجي التونسي بطل إفريقيا.