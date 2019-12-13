تحذيرات من ثغرة خطيرة يستخدمها القراصنة لاختراق هاتفك

واشنطن(صدى):

اكتشف خبراء سيبرانيين ثغرة تساعد الهاكرز على التحكم بهواتف الـ ” أيفون ” ، وإغلاقها عن بُعد، والتي تتمثل في إغراقه بطلبات مشاركة ترسل إلى أداة ” إير دروب ” التي تسمح للمستخدم نقل الملفات عبر الـ ” بلوتوث ” والـ ” واي فاي ” .

وتسمح هذه الأداة للهاكرز بإرسال عدد غير محدود من ملفات ” سبام ” الخبيثة إلى الهواتف التي تعمل بنظام ” آي أو إس ” القريبة، إذ تقبل ” إير دروب ” عادة طلبات نقل الملفات في دائرة نصف قطرها 9 أمتار؛ بينما أصحاب هذه الهواتف لن يستطيعوا فعل أي شيء سوى قبول أو رفض الرسائل التي تظهر على شكل فقاعات على شاشتهم بشكل مستمر.

ويوجد تصميم برنامج قادر على إرسال عدد كبير من هذه الرسائل الخبيثة، التي تسمح للهاكر غلق الهاتف الذي يريد اختراقه والاستمرار في ذلك حتى يغادر صاحب الهاتف المكان، بشكل تلقائي إلى الهواتف، في نطاق لا يتجاوز عدة أمتار؛ بينما نصح الخبراء بالهرب من المكان فورا لمواجهة هذا الأمر.