بالصور.. واقعة غريبة لولادة قطة برأسين

بانكوك(صدى):

شهدت تايلاند واقعة غريبة، حيث ولدت قطة برأسين الأمر الذي قالت فيه مالكة القطة شابابراي البالغة من العمر 52 عامًا، أنها وجدت قطتها تكافح من أجل الولادة، حيث ولدت قطتين، لتجد الثالثة برأسين، لتقوم بعد ذلك بنقلها إلى مستشفى بيطري لكي تجرى ولادة قيصرية.

واضطر المسعفون القيام بإنعاش القلب للقطة ذات الرأسين، لأنها كانت تتنفس بصعوبة وقلبها ورئتيها ضعيفة للغاية، حيث تمكنوا من إبقائها على قيد الحياة، لتعود بعد ذلك إلى منزل صاحبتها.

وتستخدم صاحبة القطة حقنة لإطعام القطة ذات الرأسين لأنها لا تستطيع الرضاعة من أمها، قائلة: ” أحب القطط كثيرًا.. وأربيها منذ 10 سنوات.. لقد حاولت النظر إلى ذلك الأمر بشكل إيجابي، لأن ذلك الأمر غير اعتيادي، ويحتاج القط إلى إطعامه عن طريق الحقنة “.