حظر الفيديوهات المشتملة على تهديدات ضمنية على «يوتيوب»

واشنطن(صدى):

أعلن موقع يوتيوب لبث مقاطع الفيديو، أول أمس الأربعاء، عن حظر مقاطع الفيديو التي تحتوي على تهديدات ضمنية ولغة مهينة، لافتًا إلى أنه كان يحظر دائماً المحتوى الذي يتضمن تهديد شخص ما بشكل واضح، أو الذي يشجع أشخاصاً على التحرش بشخص آخر.

وأوضح يوتيوب، أنه سيضيف الآن التهديدات الضمنية واللغة المهينة إلى معاييره السابقة؛ حيث يشمل المحتوى الذي يحرض على العنف ضد شخص أو اللغة التي توحي أن العنف يمكن أن يقع.

ومن جانبه، صرح مات هالبرين، نائب رئيس يوتيوب: ” لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للتحرش الذي يوحي بالعنف… ومن دون تهديد أي شخص، هناك لغة مهينة تتجاوز الحدود ” ؛ لافتًا إلى أن السياسة الجديدة تحظر المحتوى الذي يهين شخصاً بشكل بغيض بناء على أمور مثل العرق والنوع والميل الجنسي.