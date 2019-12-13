اتهامات لملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول بتمويل داعش
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أمس الخميس، عن وجود اتهامات إلى أماني نور، ملكة جمال بريطانيا للمراهقات، والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، بتمويل جماعات إرهابية محظورة.
وتزوجت ” نور ” من مقاتل ينتمي لتنظيم ” داعش ” في حفل أقيم على الإنترنت، حيث قدمت مبلغا ماليا قدره 35 جنيها استرلينيا لجماعة إرهابية، باستخدام اسم مستعار، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا.
ومن جانبه، اطلع القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، فيما تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 22 دقيقة
الدواعش ورافضة إيران المجوس بقيادة ولي الفقية خادم بيت نار المجوس الاكبر علي خامنئي
الذين لبسوا عباءة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ضرب الإسلام من داخله.
اصحاب فكر للسيطرة على بلاد العرب اولا والعالم ثانيا.
” ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ”
ورطوا هالبنت الصغيرة معهم.