اتهامات لملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول بتمويل داعش

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أمس الخميس، عن وجود اتهامات إلى أماني نور، ملكة جمال بريطانيا للمراهقات، والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، بتمويل جماعات إرهابية محظورة.

وتزوجت ” نور ” من مقاتل ينتمي لتنظيم ” داعش ” في حفل أقيم على الإنترنت، حيث قدمت مبلغا ماليا قدره 35 جنيها استرلينيا لجماعة إرهابية، باستخدام اسم مستعار، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا.

ومن جانبه، اطلع القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، فيما تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.