عبدالله عطيف يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن رسالة لجماهير الفريق، قبل مواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية السبت 14 ديسمبر.

وصرح عبدالله عطيف: ” نحمد الله على الوصول لمونديال الأندية، وبالطبع احتفالاتنا بلقب دوري أبطال آسيا انتهت، ونبدأ تحديًا جديدًا نسعى إلى النجاح فيه ” ؛ مضيفًا: ” نريد من جماهير الهلال استمرار الدعم لنا والوقوف بجانبنا من أجل ضمان التألق والذهاب بعيدًا بالمونديال “.

وتابع عطيف: ” وبمشيئة الله سنقدم كل شيء من أجل أن نرفع رؤوسهم، ونحن نركز فقط على مباراة الترجي ثم سنرى ماذا سنقدم بعد ذلك ” ؛ فيما أجرى لاعبو الفريق مساء أمس الخميس مرانهم الأول في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الترجي السبت.