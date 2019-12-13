استطلاع رأي.. فوز حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بالأغلبية المطلقة

لندن(صدى):

أكدت استطلاعات رأي الناخبين عقب الخروج من مراكز الإقتراع، يوم أمس الخميس، على فوز حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالأغلبية الساحقة في البرلمان بعد انتخابات عامة مبكرة.

وكشفت الاستطلاعات، عن فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل؛ ممّا سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.

وأوضحت حصول حزب المحافظين على 368 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعداً لحزب العمل؛ بينما ستصدر النتائج النهائية للانتخابات خلال ساعات الليل.