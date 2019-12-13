ضباب وتدني في الرؤية على 5 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق وهم: مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الباحة، عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أضم، الطائف، الخرمة، العرضيات، الكامل، المويه، ميسان، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، خميس مشيط، ظهران الجنوب، محايل، سراة عبيدة، المجاردة، بارق، بيشة، تثليث، تنومة، رجال ألمع، طريب، الباحة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، فرعة غامد الزناد.

يأتي ذلك بالإضافة إلى: الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء، الأفلاج السليل، وادي الدواسر؛ حيث تبدأ الحالة في تمام الساعة الواحدة والنصف وتنتهي في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.