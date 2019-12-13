وظائف شاغرة في جامعة كاوست

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” ، عن وظائف صحية وبحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مستشار/ المعالج: شهادة الدكتوراه في تخصص علم النفس، عالم أول- المجهر الإلكتروني: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (علوم المواد، والفيزياء، أو الكيمياء)، أخصائي أول الجوائز والعقود: شهادة الماجستير في تخصصات: (القانون، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، منسق/ أخصائي تدريب الطلاب: شهادة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

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