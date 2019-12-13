شاهد.. إحالة فتاة تسير ليلًا بالقرب من شجوى إلى الجهات المختصة

نايف السالم(صدى):

وثّق مواطن، مقطع فيديو لفتاة تسير في وقت متأخر من الليل بالقرب من شجوى متجهة إلى محافظة العلا.

وأُحيلت الفتاة إلى الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة، وفقًا لـ «عكاظ».