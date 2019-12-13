نشر : منذ 1 ساعة 3٬809 1 الاخبار المحلية شاهد.. إحالة فتاة تسير ليلًا بالقرب من شجوى إلى الجهات المختصة نايف السالم(صدى): وثّق مواطن، مقطع فيديو لفتاة تسير في وقت متأخر من الليل بالقرب من شجوى متجهة إلى محافظة العلا. وأُحيلت الفتاة إلى الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة، وفقًا لـ «عكاظ». https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/12/فيديو-إحالة-فتاة-إلى-الجهات-المختصة-في-المدينة_المنورة-بعد-أن-شوهدت-في-وقت-متأخر-من-الليل.mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89076 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يشفيها ويستر عليها .. آمين ..