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شاهد.. إحالة فتاة تسير ليلًا بالقرب من شجوى إلى الجهات المختصة

شاهد.. إحالة فتاة تسير ليلًا بالقرب من شجوى إلى الجهات المختصة
نايف السالم(صدى):

وثّق مواطن، مقطع فيديو لفتاة تسير في وقت متأخر من الليل بالقرب من شجوى متجهة إلى محافظة العلا.

وأُحيلت الفتاة إلى الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة، وفقًا لـ «عكاظ».

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89076 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يشفيها ويستر عليها .. آمين ..

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