شركة ليبارا موبايل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ليبارا موبايل السعودية، عن توفر وظائف، عبر وكلاء مبيعات مباشرة معتمدة من الشركة، لتسويق منتجاتها وخدماتها بمسمى مندوبين ومندوبات مبيعات؛ حيث أن العمل سيكون في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن نظام العمل: جزئي بنظام العمولات الشهرية؛ بينما المدن: الخبر؛ الدمام؛ الأحساء؛ القطيف؛ الجبيل؛ الخفجي؛ النعيرية؛ حفر الباطن؛ فيما مميزات العمل: ساعات عمل مفتوحة وغير محددة، عمولة مبيعات مغرية وبدون سقف أعلى.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنها: بدون هدف مبيعات محدد؛ فضلًا عن عمولة إضافية مرتبطة بالإنتاجية المتميزة؛ بينما للتقديم على الوظائف ولمزيد من التفاصيل من خلال التواصل على الهواتف التالية ( 0576660707 أو 0576928210).