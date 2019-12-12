مسؤول أمريكي: النظام الإيراني لن يتحمل ضغط الأن

واشنطن(صدى):

أكد المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية برايان هوك، على أن نظام إيران أصبح ليس لديه قدرة على تحمل الضغوط الان .

وأشار إلى أن استمرار سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الولايات المتحدة ضد النظام ستجعله يفقد قدرته.

وعلى جانب التظاهرات المشتعلة في إيران رفض هوك، في كلمة له في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، وصف النظام الإيراني للمشاركين بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة بـ مثيري الشغب والأوباش قائلًا: إن الأوباش هم من أطلقوا الرصاص على الناس.

وتابع : الجمهورية الإسلامية ضيّعت فرصة أربعين عامًا لتحسين أوضاعها الاقتصادية، لكنها فضلت الإنفاق على تصدير الثورة. النظام الإيراني فقد كل اعتباره ومكانته والشعب الإيراني تعب من قادته الذين يصفون المحتجين بمثيري الشغب والأوباش.