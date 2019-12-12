الكونجرس الأمريكي يعترف بإبادة الأرمن

واشنطن(صدى):

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بإجماع أعضائه الاعتراف بإبادة الأرمن، وذلك عقب اعتراف مجلس النواب رسميًا بذلك.

ودعا القرار الجديد إلى إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية ورفض محاولات دفع الحكومة الأمريكية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية، ولم يعترض أحدًا من الأعضاء على النص.

وقال الديمقراطي بوب ميننديز: «مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة».

وترفض تركيا استخدام مصطلح «إبادة»، معتبرة الأمر مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.