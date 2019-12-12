إقامة بطولة للجولف للسيدات لأول مرة في المملكة بمشاركة 108 لاعبة

الرياض(صدى):

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السعودية للجولف للسيدات لأول مرة في تاريخ رياضة الجولف السعودية، حيث سينضم هذا الحدث الرياضي الجديد إلى الجولة الأوروبية لجولف السيدات بجوائز مالية تبلغ مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020 القادم في ملاعب نادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة جدة.

ويأتي هذا الحدث الرياضي الدولي المرتقب في رياضة الجولف بالتعاون مع الاتحاد السعودي ، وذلك مواكبةً لبرامج ومبادرات رؤية 2030.

وسيتم بث البطولة التي ستقام بنظام 72 حفرة، على الصعيد المحلي وإلى أكثر من 340 مليون مشاهد في أكثر من 55 دولة حول العالم، بما يسهم في تكوين جيل جديد من لاعبات ولاعبي الجولف في السعودية، حيث تضم البطولة 108 لاعبات محترفات يتنافسن على لقب البطولة وجوائزها المالية البالغة مليون دولار أمريكي، كإحدى أغلى البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

وبمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي لأول مرة وتحقيق سابقة على الصعيد الرياضي، قال معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان : “يسعدنا أن ندشن التاريخ بإقامة بطولة السعودية للسيدات للمرة الأولى في شهر مارس المقبل، وأتمنى أن تنجح هذه البطولة في إلهام العديد من السيدات لممارسة هذه الرياضة وتعزيز اهتمامهن في هذه اللعبة العظيمة، ونرحب بجميع اللاعبات اللواتي سيحضرن إلى المملكة ونتمنى للجميع خوض تجربة مميزة في دولتنا الخلابة”.

ويحتضن الحدث الذي يعد من أغلى البطولات على روزنامة الجولة الأوروبية لجولف السيدات، نادي رويال جرينز جولف وكانتري كلوب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو المطل على منظر بانورامي ساحر على شواطئ البحر الأحمر الذي يشكل خلفية رائعة له .

من جهتها أشادت المدير التنفيذي للجولة الأوروبية لجولف السيدات أليكساندرا آرماس، بإطلاق هذا الحدث التاريخي في السعودية، وقالت: ” إنني متحمسة للغاية بالإعلان عن هذه البطولة، ومن دواعي الفخر للجولة أن تكون جزء من صناعة التاريخ كأول حدث رياضي للاعبات محترفات يقام في المملكة العربية السعودية ” ، مؤكده أن ” بطولة السعودية للسيدات ستكون فرصة مهمه للجميع في الجولة الأوروبية لجولف السيدات ومع رؤية المستوى الراقي بطولة السعودية الدولية، فإنني على ثقة بأن البطولة المقبلة ستكون تجربة رائعة للاعباتنا “.

وقالت سفيرة جولف السعودية كارلي بوث المتوجة بثلاث ألقاب في الجولة الأوروبية، التي ستشارك في بطولة السعودية للسيدات: ” أتطلع أن أكون جزء من التاريخ إلى جانب اللاعبات الآخريات في الجولة، وبالطبع اللعب في ملعب رويال جرينز، وسبق لي زيارة المملكة في عدة مناسبات وكنت محظوظة بقضاء وقت كافٍ في تعليم السيدات والفتيات السعوديات كيفية لعب الجولف واللواتي كن متحمسات للغاية، مشيره إلى أن رؤيتهم لمنافسات اللاعبات المحترفات على أرض دولتهم، سيسهم في إلهامهن من أجل ممارسة هذه اللعبة والسعي لتحقيق أحلامهن “.

ويبرز الحدث الذي يقام في 2020، الطبيعة التي تزخر بها المملكة العربية السعودية، وأيضاً منح الأولوية في البلاد لزيادة ممارسة الجولف بشكل كبير في السنوات المقبلة ، وأن المملكة تتمتع بالفعل بسجل حافل حينما يتعلق الأمر بتنظيم فعاليات رياضية رفيعة المستوى، منها أحداث كبرى لكرة القدم، والملاكمة، ورياضة المحركات والفروسية.