وظائف شاغرة بمصفاة ساسرف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف” عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل- الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها، مدقق حسابات- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات)، محلل- التوظيف والموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

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