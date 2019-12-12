كتاب « طموح وطن » للدكتور دحلان: رؤية المملكة العربية السعودية 2030(قراءة وصفية تحليلية)

ريم عبدالعزيز(صدى):

ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، وقع مساء اليوم الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا كتابه الجديد بعنوان “طموح وطن: رؤية المملكة العربية السعودية 2030: قراءة وصفية تحليلية ” والكتاب صادر عن جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدةالتعاون مع المركز العربي السويسري في جنيف.

وهو بحق وثيقة تكشف بالأرقام والشواهد والأدلة والإحصائيات أين وصلت بلادنا المملكة العربية السعودية في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ومهندس الرؤية ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله ، والتطور الذي تشهده والمستويات المتقدمة التي حققتها عالمياً.. ويعتبر هذا الكتاب مصدراً نوعياً مختلفاً من حيث الشمولية حيث شمل الحديث عن جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بتوثيق علمي يكشف للعالم أين وصلنا وما هي وجهتنا والمحطة التي نود الوصول اليها في 2030.. وهذا الكتاب أيضاً يعتبر مرجعا علمياً للباحثين والأكاديميين يغني عن عدد كبير من المصادر والمراجع .. وهو أيضاً يوثق مرحلة تاريخية هامة جداً وحساسة جداً في مسيرة بلادنا المظفرة يفيد الأجيال القادمة ويكشف لها مدى الجهد المبذول والبرامج النوعية والخطط والاستراتيجيات وكذلك العراقيل والمشكلات التي واجتها تلك الخطط والبرامج والمشروعات وايضاً الجهود التي بذلت لتجاوزها لضمان سيرها بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدد ..

والمتصفح لهذا الكتاب النوعي يلحظ بوضوح أننا نمر بمرحلة تاريخية فاصلة تطلبت رؤية 2030 بما تضمنته من تسخير لكل القوى البشريَّة والماديَّة كمرتكزات أساسيَّة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتنويع مصادر الدخل والعمل على تنويع محفظة الاستثمارات الحكوميَّة ودعوة سائر أطياف المجتمع السعودي، الذي تعوّد معظم أعضائه الاعتماد على الحكومة في سياق ما يُعرف بالمرحلة الريعيَّة التي يلقى فيها كل العبء والمسؤوليَّة على الحكومة، للانتقال إلى مرحلة جديدة، تواكب العصر وتحمّل كافة القطاعات المسؤوليَّات في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة.. ويكشف كتاب ” طموح وطن” أن الرؤية جاءت شاملة في أهدافها ومقاصدها بمشاركة جميع الأجهزة والهيئات الحكومية مرورًا بمؤسَّسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، وخاصَّة القطاع الخاص، وانتهاءً بالمواطنين والمواطنات.

وجاء هذا الكتاب ليكشف لنا بوضوح وبالشواهد والأدلة والأمثلة أن ذكاء الإنسان السعودي بلا حدود ولا تنقصه روح الصبر والمثابرة والتصميم والثقة والاعتداد بالذات، وتمتّعه بالروح المعنويَّة العالية. وجميعها تتفاعل عندما يتلمس مصداقيَّة قيادته التي تتحلَّى بدورها بالإرادة والتصميم، خاصة أننا نمتلك طاقة شبابيَّة تشكِّل نحو 70%، وأنَّ كثيرًا منهم حظي بفرص الدراسة في أفضل الجامعات ذات السمعة الدوليَّة.

ويوضح كتاب” طموح وطن” تزامن اعتماد رؤية المملكة مع اعتماد [أجندة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة لعام 2030] التي أثمرت عن إقرار أجندة من 17 هدفًا رئيسًا تتلاقى مع أهداف رؤية المملكة. حيث جاءت الرؤية وبرامجها متوائمة -إلى حدٍ بعيد- مع أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. ويؤكد كتاب ” طموح وطن” ما يردده سمو ولي العهد بأن القيادة ستكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعًا مزدهرةً قويَّةً، تقوم على سواعد أبنائها، وبناتها، وتستفيد من مقدَّراتها، دون الارتهان إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجيَّة، وهذه استراتيجية فاعلة تؤكد على توجه بلادنا المملكة العربية السعودية الإعتمادعلى نفسها وابنائها ومقدراتها بعد الله للوصول إلى أهدافها وتحقيق رؤية 2030..

سيجد القارئ والباحث والمؤرخ ومختلف الدارين والطلاب وفي مرجع واحد: ” كتاب طموح وطن” بغيتهم للوصول إلى معلومات موثقة في جميع المجالات والقطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة..

وفق الله كل جهد مخلص لخدمة هذه البلاد، المملكة العربية لسعودية وحفظ الله ابناءها وقيادتها وادام عليها عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.