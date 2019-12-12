وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة

ريم عبدالعزيز(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.