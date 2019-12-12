إدارة الكرة يعتمد 10 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق

نواف السالم(صدى):

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ظهر اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمستقبل التحكيم السعودي، إضافة إلى الاطلاع على العرض المقدم من رئيس الجنة الحكام الرئيسية فرناندو تريساكو.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تكليف طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اعتبارا من دور الـ 16، وكذلك اعتماد عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك اعتبارا من الجولة الثالثة عشر، وفقا للشروط الآتية:

1- رفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يوما على الأقل من إقامة المباراة سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

2. في حال استنفد النادي الحصة المخصصة له من الأطقم التحكيمية ورغب في وجود طواقم أجنبية إضافية يتم رفع الطلب مع تحمله تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي.

– سيكون حكم تقنية ال (VAR) أجنبيا في جميع المباريات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية.