إعلان ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس

طربلس(صدى):

كشف القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن انطلاق ساعة الصفر، اليوم الخميس، لجميع الوحدات العسكرية الليبية لتحرير العاصمة طرابلس.

وقال حفتر، في كلمة متلفزة :طرابلس أصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح منذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبية جهارًا نهارًا وعلى رؤوس الأشهاد، ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الطامعين لينفذوا أوامر أسيادهم، ليضيع الوطن وهم أذلاء صاغرون.

وأضاف : إننا نستعيد اليوم الوطن العزيز. ليبيا أرض الجهاد والكفاح بعد أن كاد الإرهاب يفك وحدتها، ويمزقها إربا، لولا تضحيات شهدائنا، ودفع القبائل الشريفة أبناءها إلى معركة الكرامة، لولا أن رفضنا الذل والمهانة. وقبل كل ذلك لولا إرادة الله التي شاءت أن ينتصر الحق ويزهق الباطل. اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة. وتعود طرابلس كما عهدها التاريخ منارة وعاصمة للحضارة.

وتابع :إننا نطوي صفحات البؤس والظلم والقهر، ونعلن مع النصر والتحرير ميلاد عصر جديد، فتقدموا الآن أيها الأبطال كل إلى هدف معلوم، لتحطموا القيود وتنصروا المظلوم. وأوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات، وقواعد الاشتباك، ومباديء القانون الدولي الإنساني.