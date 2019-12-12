بالصور.. الهلال يختتم استعداداته للترجي التونسي غدًا

نواف السالم(صدى):

أجری لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مرانهم الأول في الدوحة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019م.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان الوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

واشتمل التدريب على: اجتماع فني، تدريبات لياقية، تطبيقات تكتيكية، مناورة فنية.

ويعقد رازفان وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الجمعة، في قاعة المؤتمرات بستاد جاسم بن حمد.

ويؤدي الفريق مرانا مغلقا في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الغد؛ وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في أولى مباريات كأس العالم للأندية وذلك يوم السبت المقبل.