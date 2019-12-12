«بدى عليه التعب».. محمد عبده يٌثير قلق الجماهير

الرياض (صدى):

أثار الفنان محمد عبده قلق محبيه بعد ظهوره الأخير خلال الأيام الماضية في حفل أبو ظبي؛ حيث بدت على ملامحه علامات الإرهاق الشديد.

وكان محمد عبده اعتذر للجماهير في حفل أبو ظبي؛ نظرًا لشعوره بالتعب ، فلم يستطع الإكمال فطلب من الجمهور أن يلتمس له العذر بسبب ما يمر به.

ويبدو أن الإرهاق الذي يشعر به الفنان السبعيني يأتي نتيجة مشاركته في العديد من الحفلات في وقت قياسي.

وقدم عدد من محبي الفنان نصائح متكررة بالمحافظة على صحته وعدم التعرض للإجهاد والراحة التامة.