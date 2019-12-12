ترامب يتنمر على ناشطة مناخ مراهقة: «سخيفة للغاية»

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ البالغة 16 عامًا فقط بطريقة قاسية .

وكانت مجلة تايم الأمريكية كرمت ناشطة المناخ المراهقة؛ كشخصية العام 2019، خيث وصف ترامب اختيارها بأنه أمر سخيف.

وغرد ترامب معلقا على ناشطة المناخ عبر ” تويتر ” : أمر سخيف للغاية، يجب على غريتا ثونبرغ، أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد برفقة صديق!.. اهدئي غريتا، اهدئي!.

وردت غريتا على هجوم ترامب بطريقة ذكية؛ حيث غيرت تعريفها الشخصي على ”تويتر“، ليصبح:مراهقة تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، تسترخي حاليًا وتشاهد فيلمًا قديمًا جيدًا مع صديق.

وغريتا، أصغر من فاز بلقب شخصية العام سنًا منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، العام 1927.