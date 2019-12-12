القلعة بطلاً والتضامن وصيفاً في دوري الجوف والحدود الشمالية في نسخته الأولى

محمد السعران(صدى):

اختتمت لقاءات دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية في نسخته الأولى بحصول نادي القلعة من الجوف على المركز الأول فيما حل التضامن من رفحاء ثانياً ، بعد فوزهما في الجولة الأخيرة ، ويعتبر الفريقان من أقوى فرق المجموعة وبذلك يمثلان منطقتي الجوف والشمالية في بطولة تصفيات الصعود للدرجة الثانية في الدور الـ32

هذا وقد سلم مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الجوف مريح المريح فريق القلعة كأس المجموعة وميدالية المركز الأول عقب فوزه على فريق طبرجل ، كما سلم مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية خميس رضيمان العنزي ميداليات المركز الثاني لفريق التضامن برفحاء عقب فوزه على فريق القريات .

من جهتهم أشاد عدد كبير من المتابعين بقوة الدوري في حلته الجديدة و الاندماج بين دوري المنطقتين بما يضمن كسب الفرق المشاركة مزيد الخبرة والاحتكاك .